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Транзит газа в ЕС: Газпром запросил дополнительных мощностей в украинской «трубе»
22:37 17.02.2021 |
Российское ОАО "Газпром" заказало у НАК "Нафтогаз України" дополнительные мощности на март для транспортировки газа в страны ЕС из-за высокого спроса этого отопительного сезона.
Об этом первый заместитель председателя правления Нафтогаза Сергей Перелома сообщил на своей странице в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Из-за высокого спроса на газ в этом отопительном сезоне Газпром нуждается в дополнительных мощностях для доставки природного газа европейским потребителям. И мы его обеспечиваем уже полгода, с октября 2020-го. В частности, "Нафтогаз України" по заказу Газпрома забронировал дополнительные мощности для транспортировки российского газа в страны ЕС в марте - 14,2 млн куб. м в сутки", - отметил он.
По словам Переломы, бронирование осуществлялось на аукционах, которые проводит Оператор ГТС Украины с использованием платформ RBP (Венгрия) и GSA (Польша).
Дополнительный спрос на мощности Оператора ГТС существует в направлении Словакии и Румынии.
Пока, по словам первого заместителя председателя правления Нафтогаза, наибольшие дополнительные объемы, которые заказывал Газпром в текущем сезоне, были в январе 2021 года - 41,2 млн кубометров в сутки.
"Таким образом, Украина обеспечивает бесперебойные поставки газа европейским потребителям, даже при условии высокого спроса, и получает дополнительный доход в десятки миллионов долларов. При этом мы добросовестно выполняем свои обязательства по организации транспортировки объемов газа, предусмотренных соглашением, подписанным с Газпромом в конце 2019 года", - подчеркнул он.
Согласно договору, стороны обязались транспортировать в этом году 40 млрд кубометров газа, или до 109 млн кубометров в сутки.
"А бронирование дополнительных мощностей позволило увеличить эти объемы", - пояснил Перелома.
Как сообщал Укринформ, в январе 2021 года ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) протранспортировало из Украины в Европу 3,86 млрд кубометров газа - на 51% больше по сравнению с январем 2020 года. Снижение по сравнению с декабрем 2020 года - на 32% - в компании объясняют условиями действующего транзитного контракта.
30 декабря 2019 года Украина и РФ договорились о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему в течение 5 лет с возможностью продлить контракт еще на 10 лет. Соглашение также предусматривало бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд кубометров (178 млн кубометров в сутки) в 2020 году и по 40 млрд кубометров (110 млн кубометров в сутки) в 2021 - 2024 годах.
Чтобы обеспечить транзит после 2019 года, стороны подписали ряд соглашений: межоператорское соглашение между ООО "Оператор ГТС Украины" и ОАО "Газпром" (interconnection agreement), договор об организации транзита между Нафтогазом и Газпромом (фиксирует условия и объемы транзита на ближайшие пять лет) и мировое соглашение между Нафтогазом и Газпромом об отказе от взаимных претензий по контрактам 2009 года.
РФ, в свою очередь, пытается завершить проект строительства газопровода "Северный поток - 2" для поставки газа в Европу в обход Украины. Украина выступает против строительства этого газопровода.
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