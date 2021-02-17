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Минэнерго пока не планирует пересматривать зонные тарифы на электроэнергию
13:16 17.02.2021 |
Министерство энергетики не планирует пересматривать зонные (ночной и дневной) тарифы на электроэнергию.
Как передает корреспондент Укринформ, об этом во время вебинара для журналистов "Почему растут платежи за электричество" сообщил и.о. директора директората энергетических рынков Министерства энергетики Александр Мартынюк.
"Когда обсуждалась отмена льгот с 1 января, вопрос зонности не обсуждался. По состоянию на сегодняшний день нет никаких планов по пересмотру ночного тарифа", - отметил он.
По словам представителя Минэнергетики, в данное время многозонные тарифы рассматриваются как стимул для более равномерного потребления электроэнергии.
"Потребители имеют неравномерное график потребления, поэтому с точки зрения полезности для энергосистемы нужно давать потребителю экономический стимул перенести часть своего потребления на ночное время", - сказал Мартынюк.
Вместе с тем он признал, что нельзя гарантировать, какие тарифные сценарии будут обсуждаться после 31 марта.
Как сообщалось, с 1 января 2021 г. правительство отменило льготные 100 кВт-час. для населения по цене 90 коп. за кВт-час. Новая фиксированная цена составляет 1,68 грн за кВт-час. Это решение ограничено в действии на период до 31 марта 2021 года.
В то же время, как прогнозируют в НКРЭКУ, эта фиксированная цена останется и после 31 марта 2021 года.
Для населения действуют 2-зонный и 3-зонный тарифы, дифференцированные по периодам. Трехзонный тариф включает ночной, полупиковый, пиковый периоды потребления, двухзонный - ночной и дневной. В обоих тарифах наиболее выгодным периодом потребления является ночное время.
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