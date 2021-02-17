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В Украине не работают 19 энергоблоков ТЭС - Укрэнерго назвало причины
08:20 17.02.2021 |
На прошлой неделе (8 - 14 февраля) потребление электроэнергии в Украине частично покрывалось за счет импорта, поскольку большое количество блоков ТЭС и ТЭЦ находятся в аварийном ремонте или отключены из-за отсутствия топлива.
Как передает Укринформ, об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"По состоянию на 15 февраля не могут быть включены в работу 19 блоков ТЭС суммарной мощностью 6270 МВт из-за их аварийных ремонтов или отсутствия топлива", - отметили в энергокомпании.
В Укрэнерго заметили, что увеличенное потребление электроэнергии на прошлой неделе частично покрывалось за счет коммерческого импорта. В торговой зоне ОЭС Украины - 85,9 млн кВт-ч из Беларуси и 41,7 млн кВт-ч из России, в «острове Бурштынской ТЭС» - 31,3 млн кВт-ч из Словакии, 4,9 млн кВт-ч из Румынии и 4,5 млн кВт-ч из Венгрии.
"Аварийная помощь из смежных энергосистем в течение недели не активировалась", - отметили в НЭК.
В настоящее время «Укрэнерго» не прогнозирует никаких ограничений энергопитания любых категорий потребителей, то есть оператор системы передачи не планирует введение графиков аварийного отключения (ГАО) и ограничения мощности (ГОМ).
Вместе с тем, заметили в Укрэнерго, ситуация из запасами угля на складах ТЭС остается критической. В частности, по состоянию на 14 февраля, запасы угля на складах ТЭС (всех марок) с начала ноября 2020 года уменьшились в 8 раз до 313,3 тыс. тонн, из них газового угля - в 11,1 раза до 192,2 тыс. тонн, антрацитового - в 3 раза до 121,2 тыс. тонн.
В энергокомпании отметили, что уголь на складах ТЭС составляет только 33% от минимально необходимых запасов. При этом, около 53% запасов угля (166 тыс. тонн) сосредоточены только на двух ТЭС - Луганской и Славянской.
К концу недели, по сравнению с началом, запасы газового угля на ТЭС уменьшились на 20% (-47,9 тыс. т), тогда как антрацитового - на 16% (-23,1 тыс. т).
Количество аварий на энергоблоках тепловых электростанций возросло в текущем отопительном сезоне в несколько раз по сравнению с прошлым сезоном. Об этом во время Всеукраинского Форума «Украина 30. Платежка» заявил председатель правления АО «НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.
"Я не буду сейчас судить, насколько эти совпадения странные, я только могу констатировать, что аварийность на энергоблоках ТЭС возросла в несколько раз по сравнению с прошлым сезоном", - сказал Кудрицкий.
Как сообщалось, с начала февраля в условиях значительного снижения среднесуточной температуры воздуха электропотребление составляет 6,84 млрд кВт-ч, что на 6,5% больше прогноза.
В общей сложности, электропотребление, по оперативным данным, с 8 по 14 февраля составило 3,49 млрд кВт-ч, что на 4,6% больше, чем за предыдущую неделю.
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