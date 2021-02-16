В НКРЭКУ рассказали из чего состоит тариф на газ для населения

До 50% стоимости газа для населения - это стоимость технологического газу. Об этом во время своего выступления в рамках форума "Украина 30 Платежка" заявил председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк, сообщает УНН.

"До 50% тарифа - это стоимость технологического газа. Для того, чтобы газ доставить в дом, компания должна использовать определенное количество газа, чтобы транспортировать основной объем газа", - пояснил Тарасюк.

Сейчас, по его словам, стоимость этого газа составляет 5850 гривен без НДС за 1000 куб м.

Еще 30% тарифа - заработная плата квалифицированных работников предприятий газораспределительных компаний.

"Когда мы говорим о необходимости снижения тарифа на распределение или транспортировку природного газа, мы должны учитывать каждую из составляющих этого тарифа. Если снизить стоимость технологического газа, которая зависит от рыночной цены природного газа, то тогда убытки понесет Оператор газотранспортной системы, что создаст коллапс. Или снизить зарплату квалифицированному персоналу газораспределительных компаний, которая в среднем составляет около 14 тыс грн и точно является не самой большой в стране?", - заявил Тарасюк.

Третья составляющая - ремонт, техническое обслуживание, содержание диспетчерских аварийных служб, а это 20% тарифа.

"Может снизить затраты на ремонтные работы и содержание диспетчерских и аварийных служб? Тогда мы дождемся техногенных катастроф. Для этого и существует Регулятор, чтобы в этом вопросе подходить взвешенно и определять правильные цифры тарифа", - отметил Тарасюк.