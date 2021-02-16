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Украина на фоне морозов увеличила недельный отбор газа из ПХГ до 4%
22:33 15.02.2021 |
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 февраля уменьшился до 19,73 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 822,9 млрд куб. м, или 4%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 13 февраля отобрано 132,83 млн куб. м газа.
Добавим, неделей ранее сокращение запасов газа достигало 593,98 млн куб. м, или 2,78%. Таким образом, недельный отбор газа из ПХГ вырос.
При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
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