Украина на фоне морозов увеличила недельный отбор газа из ПХГ до 4%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 февраля уменьшился до 19,73 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 822,9 млрд куб. м, или 4%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 13 февраля отобрано 132,83 млн куб. м газа.

Добавим, неделей ранее сокращение запасов газа достигало 593,98 млн куб. м, или 2,78%. Таким образом, недельный отбор газа из ПХГ вырос.

При этом в данных за 13 февраля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польше голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.