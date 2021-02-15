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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина выйдет из отопительного сезона с запасами в ПХГ 17 млрд куб. м, прогнозирует Коболев

15:56 15.02.2021 |

Новости ТЭК

 

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 года с запасами природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) около 17 млрд куб. м.

"Я думаю, из отопительного сезона мы выйдем с запасами около 17 млрд куб. м", - сказал он в эксклюзивном комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По оперативным данным АО "Укртрансгаз", на 14 февраля 2021 года в ПХГ Украины находится 19,61 млрд куб. м газа, суточный отбор в прошлые сутки составил 132,4 млн куб. м.

Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд куб. м газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн куб. м, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.

При этом в январе-2021 из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн куб. м газа (в Венгрию – 166 млн куб. м, в Польшу – 61 млн куб.м, в Словакию – 6 млн куб. м).

По состоянию на 1 февраля в ПХГ было 21,04 млрд куб. м газа, иностранные трейдеры на эту дату хранили в ПХГ Украины в режиме "таможенный склад" 6,7 млрд куб. м газа, украинские компании в этом режиме – 0,8 млрд куб. м.

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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