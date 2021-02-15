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Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения - Коболев
15:53 15.02.2021 |
Оптовый рынок газа в Украине работает эффективнее розничного, который все еще находится под действием монополистов.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
"Одна финансовая группа де-факто контролирует поставки более 70% газа для населения. НАК" Нафтогаз "на этом рынке имеет примерно 10%", - отметил Коболев.
Он подчеркнул, что розничный рынок является более инертным, а значит, больше всего страдает от злоупотреблений.
"Этот рынок очень инертный, потребители этого рынка менее осведомлены с точки зрения своих возможностей. Они более уязвимы. Они гораздо больше страдают от злоупотреблений монополистов", - подчеркнул Коболев.
При этом он подчеркнул, что "Нафтогаз" даже после ограничения верхнего предела цены на газ предлагает потребителям более выгодные тарифы, чем другие поставщики.
"Мы постоянно растем и сейчас предлагаем самую низкую цену, которая даже после вмешательства государства и ограничения верхнего предела цены еще ниже, чем у других сбытовых компаний", - отметил глва Нафтогаза.
В то же время, по словам Коболева, об эффективности оптового рынка свидетельствует тот факт, что сейчас в Украине есть возможность покупать газ дешевле, чем в Европе.
"В Украине уже относительно давно и относительно эффективно работает оптовый рынок природного газа: это несколько частных компаний, которые в больших объемах продают и покупают природный газ совершенно свободно, без государственного регулирования. Газ свободно импортируется", - сказал Коболев.
Он также обратил внимание, что из-за большого предложения и относительно ограниченного спроса на оптовом рынке цена стала формироваться фактически по принципу "хаб минус". И этой зимой возникла интересная тенденция, когда Украина стала чистым экспортером газа.
"Мы начали экспортировать тот газ, который закачивали летом в подземные хранилища, в Европу. Это очень положительный момент, свидетельствующий о том, что отсутствие государственного регулирования при правильно сформированных предпосылках делает рынок эффективным, справедливым и прозрачным", - прокомментировал Коболев.
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