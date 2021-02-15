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Газсбыты фактически держат потребителей в заложниках - Коболев
15:52 15.02.2021 |
Лучшим арбитром в отношениях между потребителями и поставщиками газа может быть только прозрачный эффективный рынок.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Платежка" сказал председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.
"Любой потребитель хочет получить меньший тариф. Это объективная реальность. Каждый поставщик хочет максимизировать свою прибыль. Это классическое поведение субъектов экономики. Лучший арбитр в этих отношениях - эффективный рынок. Создание эффективного рынка, надеюсь, в будущем устранит дискуссию, а какой должна быть цена газа. Она должна регулироваться эффективным рынком. Для этого нам нужны конкуренция и прозрачные отношения", - подчеркнул Коболев.
Также, по словам Коболева, на газовом рынке должен присутствовать "полный набор классических продуктов". В частности, должен быть введен такой инструмент, как годовая цена на газ.
Коболев также отметил, что критически важной задачей является создание единой национальной базы всех потребителей энергоресурсов, с одной стороны, и доступ каждого потребителя к легкой процедуре выбора и смены поставщика - с другой.
"Газсбытовые компании фактически держат потребителей - граждан Украины - в заложниках, не раскрывая государству данные о том, кто является их потребителями <...> Эта база в таких ситуациях, как та, что произошла сейчас на рынке, позволит государству более эффективно вмешиваться. Если есть уязвимый потребитель, вместо того, чтобы регулировать цену для всех, - дать адресную дотацию. Если эта база будет создана, та ситуация, которая имела место в январе этого года, не повторится ", - считает глава НАК.
Как сообщал Укринформ, министр развития громад и территорий Алексей Чернышов выступает за создание жилищно-коммунальной инспекции, которая, по его мнению, может стать арбитром в отношениях между потребителями и исполнителями или поставщиками услуг. Он отметил, что на сегодня в Украине нет органа, который бы оценивал правильность начисления платы за жилищно-коммунальные услуги на основе обращений потребителей.
С 1 августа 2020 года в Украине открылся рынок газа для населения. По данным АМКУ, за полгода существования такого рынка поставщика сменили 3% граждан.
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