Нацкомиссия впервые аннулировала лицензию за злоупотребления на рынке газа

НКРЭКУ аннулировала лицензию на право ведения хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании, большинство потребителей которой находятся в Мелитополе.

Такое решение принято на заседании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 12 февраля, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Это решение было принято в ответ на системное нарушение лицензиатом требований законодательства и Лицензионных условий по поставке природного газа", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, как сообщили в НКРЭКУ, по результатам внеплановой проверки установлено, что лицензиат без получения заявлений-присоединения к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик.

"На примере этой компании все другие лицензиаты должны понимать, что рынок природного газа создан, и все реформы происходят для внедрения конкуренции на рынке и свободного выбора поставщика. Поэтому такие действия, повлекшие принудительный переход потребителя, являются недопустимыми", - отметила член НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Она добавила, что комиссия и в дальнейшем будет аннулировать лицензии в случае грубых нарушений лицензионных условий.

Ныне же такое решение регулятор принял впервые.

В НКРЭКУ отметили, что потребители, которые до 1 марта 2021 года не успеют выбрать нового поставщика природного газа, автоматически перейдут на обслуживание к поставщику "последней надежды" и будут обеспечены топливом по цене не выше предельно установленной Кабинетом Министром.

Как сообщалось, правительство 18 января приняло решение, которым снизило предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики будут отказываться предоставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику "последней надежды" - НАК "Нафтогаз Украины".

НКРЭКУ на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.