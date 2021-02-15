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Витренко обещает, что зима пройдет без веерных отключений электричества
08:58 15.02.2021 |
Юрий Витренко уверен, что энергосистема Украины способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии.
Об этом исполняющий обязанности министра энергетики заявил в интервью Радио Свобода, передает Укринформ.
«Критических угроз нет. Мы надеемся, что мы закончим зимой без веерных отключений. Сейчас работают те же газовые блоки. Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений», - сказал Юрий Витренко.
Как сообщалось, по состоянию на 19 января в НКРЭКУ заявляли, что в аварийных ремонтах находятся 16 энергоблоков ТЭС. При этом только на половине были заметны признаки аварийных дефектов. Большинство энергоблоков не работали из-за отсутствия угля.
В Нацкомиссии также сообщили, что к ним поступило обращение НЭК «Укрэнерго» от 18 января о необеспечении тепловыми электростанциями гарантированных запасов угля, соответствующих 10- или 20-дневным объемам потребления, в зависимости от удаленности пункта его добычи.
В НКРЭКУ отмечали, что запасы угля на тот момент были почти в пять раз ниже, чем годом ранее, когда они составляли 2375 тыс. т.
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