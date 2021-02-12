Запасы в ПХГ Украины снизились до 20 млрд куб. м

Украина с 19 октября 2020 года по 11 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 29,7% (на 8,44 млрд куб. м) – до 20,002 млрд куб. м.

Согласно оперативным данным АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины 11 февраля составил 107,7 млн куб. м.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 гг. в 1,2-2,3 раза (на 3,5-11,53 млрд куб. м).

Глава "Укртрансгаза" Сергей Перелома в начале февраля отмечал, что имеющиеся запасы в хранилищах позволяют в предстоящие февральские морозы поднимать до 160 млн куб. м газа в сутки.

Как сообщалось, в январе 2021 года из ПХГ Украины было поднято 2,6 млрд куб. м газа, в частности, 19 января суточный отбор достиг 143 млн куб. м, что обеспечило 75% потребленного страной газа в этот день.

При этом в январе-2021 из ПХГ Украины было экспортировано 233 млн куб. м газа (в Венгрию – 166 млн куб. м, в Польшу – 61 млн куб.м, в Словакию – 6 млн куб. м).

В минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).



Запасы в ПХГ Украины на 11 февраля за 2015-21 гг., млн куб. м:

Дата объем 11.02.2021 20 002,23 11.02.2020 16 485,67 11.02.2019 10 561,91 11.02.2018 11 604,12 11.02.2017 9 044,00 11.02.2016 10 613,06 11.02.2015 8 724,48

Данные: УТГ