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Фонд Билла Гейтса инвестирует в пиролиз метана
16:02 10.02.2021 |
Breakthrough Energy Ventures, фонд, принадлежащий Биллу Гейтсу, возглавил раунд финансирования в размере 11,5 миллионов долларов США для калифорнийского стартапа C-Zero Inc. Средства были привлечены также от подразделения итальянской нефтегазовой компании Eni Next, Mitsubishi Heavy Industries и AP Ventures.
По собственному заявлению C-Zero, её технология - это «форма пиролиза метана, в которой используется инновационный термокатализ для извлечения углерода из природного газа в виде плотного твердого вещества». Компания разрабатывает «систему декарбонизации, которую можно поместить между существующей газовой инфраструктурой и промышленными потребителями природного газа, стремящимися снизить выбросы углекислого газа».
Разделить метан, состоящий из одного атома углерода и четырех атомов водорода, на водород и твердый углерод не сложно с точки зрения химии. Основная задача сейчас - снизить стоимость при расширении масштабов технологии.
C-Zero может производить около 10 кг водорода в день на небольшой экспериментальной установке. Следующим шагом является создание демонстрационной установки, способной производить 100 кг газа в день, а затем коммерческой установки, способной производить более 1000 кг газа в день.
«Мы рады вступить в следующий этап роста компании при поддержке инвесторов, которые разделяют наше желание масштабировать технологию с потенциалом декарбонизации более четверти мирового потребления энергии», - сказал Зак Джонс, генеральный директор C-Zero. «Превратив природный газ в чистый водород, ... мы надеемся стать мостом между существующей газовой инфраструктурой и низкоуглеродным будущим».
Сегодня большая часть водорода в мире производится из природного газа. Однако при использовании нынешнего метода (паровой риформинг метана) в атмосферу выбрасывается большое количество диоксида углерода. Поэтому многие заинтересованные стороны работают над стимулированием развития технологий улавливания углерода, в результате работы которых CO₂ будет закачиваться глубоко под землю. В частности, в июле 2020 года норвежский Equinor предоставил план крупнейшего в Европе завода по производству «синего водорода».
Джонс утверждает, что гораздо лучше иметь дело с твердым углеродом, чем беспокоиться о захороненном газе CO₂. Кроме того, он прогнозирует, что его «пиролизный», или, как его ещё называют, «бирюзовый» водород будет дешевле синего.
«Пиролиз метана очень интересен для нас, поскольку чистый водород с низким содержанием CO2 может быть произведен с ограниченным потреблением энергии и без использования воды. Расширение масштабов этого процесса потенциально будет огромным преимуществом для производства водорода для энергетики или химической промышленности», - отметил представитель Eni Next. Да, отсутствие потребления воды может рассматриваться в качестве одного из потенциальных конкурентных преимуществ пиролиза.
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