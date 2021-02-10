НАБУ проводит обыски в «Энергоатоме» - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник подтвердил информацию о проведении обысков в НАЭК "Энергоатом" по делу о продаже электроэнергии.

"Это (информация нардепа Гео Лероса - ИФ) отвечает действительности. Проходят обыски, санкционированные антикоррупционным судом (ВАКС - ИФ)", - сказал Сытник в среду на брифинге в Киеве.

При этом он добавил, что дело касается продажи электроэнергии ряду коммерческих структур.

По его словам народного депутата Гео Лероса, обыски проходят по делу реализации "Энергоатомом" электроэнергии по низкой цене в декабре 2020 года, что могло привести к убыткам предприятия в размере около 2,4 млрд грн.

"Энергоатом" продал электроэнергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а те уже реализовали э/э конечным потребителям в разы дороже цены закупки у "Энергоатома", написал депутат.

Как сообщалось, "Энергоатом-трейдинг" 21 декабря 2020 года продал на УЭБ по двухсторонним договорам 13,331 млн МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года, что составило 17,7% прогнозной выработки э/э компанией на 2021 год.

Было реализовано 13,029 млн МВт-ч э/э базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1159,76 грн/МВт-ч (при стартовой 1400 грн/МВт-ч), а также 302,423 тыс. МВт-ч "ночной" э/э с графиком поставки с 0:00 до 7:00 по цене 735,24 грн/МВт-ч (при стартовой 1000 грн/МВт-ч).

Покупателями э/э стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "ЮНАЙТЕД Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбассводоканал".

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус раскритиковал организацию проведенного "Энергоатомом" аукциона, указав на необходимость дробления лотов.

Народный депутат подчеркнул, что такой просчет при организации торгов приводит к недоуплате компанией налогов и ограничивает возможность увеличения заработной платы сотрудникам предприятия.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.