Средняя цена сжиженного газа 10 февраля в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 14,47 грн/л

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».

В сети ОККО продукт подорожал на 20 коп./л, до 14,98 грн/л. На 19 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».

Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 69-70 коп./л, до 14,27 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской области, где стоимость автогаза выросла на 90 коп./л, до 14,35 грн/л. В других регионах газ подорожал на 50-80 коп./л.

Таким образом, разница между ценами премиум-сегмента (ОККО, WOG и др.) и станциями «Привата» составляет около 65 коп/л. Хотя на протяжении всего года этот ценовой разрыв был на уровне 1,3 грн/л.

AMIC и Shell подняли цены на 23 и 27 коп./л, до 14,04 и 14,48 грн/л соответственно.

Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, Chipo, «Автотранс», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-35 коп./л (см. табл.).

По данным «А-95», стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — считает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.

Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л: