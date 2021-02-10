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Средняя цена сжиженного газа 10 февраля в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 14,47 грн/л
12:25 10.02.2021 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95».
В сети ОККО продукт подорожал на 20 коп./л, до 14,98 грн/л. На 19 коп./л автогаз подорожал на станциях «БРСМ-Нафта».
Консолидированная сеть «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 69-70 коп./л, до 14,27 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Днепропетровской области, где стоимость автогаза выросла на 90 коп./л, до 14,35 грн/л. В других регионах газ подорожал на 50-80 коп./л.
Таким образом, разница между ценами премиум-сегмента (ОККО, WOG и др.) и станциями «Привата» составляет около 65 коп/л. Хотя на протяжении всего года этот ценовой разрыв был на уровне 1,3 грн/л.
AMIC и Shell подняли цены на 23 и 27 коп./л, до 14,04 и 14,48 грн/л соответственно.
Такие сети как «Автотранс», «Параллель», BVS, Chipo, «Автотранс», «Авантаж 7», Marshal, Motto и др. увеличили цифры ценников на автогаз на 5-35 коп./л (см. табл.).
По данным «А-95», стоимость газа на аукционах украинских производителей 9 февраля выросла до 24 600 грн/т. «С учетом затрат на транспортировку и реализацию стоимость автогаза в рознице составит около 16,5 грн/л», — считает аналитик Консалтинговой группы «А-95» Артем Куюн.
Изменение розничных цен автогаза на АЗС с 9 по 10 февраля, грн/л:
|
Компания
|
Цена
|
Изм.
|
ОККО
|
14,98
|
0,20
|
WOG
|
14,87
|
0,00
|
Авиас
|
14,27
|
0,70
|
Укрнафта
|
14,27
|
0,69
|
AMIC
|
14,04
|
0,23
|
Shell
|
14,48
|
0,27
|
SOCAR
|
14,98
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
14,42
|
0,19
|
Glusco
|
14,22
|
0,31
|
KLO
|
14,69
|
0,20
|
Автотранс
|
14,58
|
0,25
|
UPG
|
13,95
|
0,00
|
Параллель
|
14,99
|
0,34
|
BVS
|
13,99
|
0,20
|
Chipo
|
14,10
|
0,24
|
Овис
|
14,39
|
0,20
|
Авантаж 7
|
13,52
|
0,20
|
Marshal
|
13,80
|
0,20
|
SUN OIL
|
14,69
|
0,00
|
Mango
|
14,59
|
0,32
|
Motto
|
14,51
|
0,05
|
Средняя цена в Украине:
|
14,47
|
0,29
|
|
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