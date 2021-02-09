Финансовые новости
- |
- 09.02.21
- |
- 23:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Накопительная пенсия: Шмыгаль говорит, внедрять начнут уже в этом году
13:57 09.02.2021 |
В 2021 году в Украине планируется внедрение накопительной пенсионной системы. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент УНН.
"Уверен, что в этом году мы все увидим уже введение законодательства и введение такой накопительной системы в Украине", - заявил Шмыгаль.
По его словам, правительство активно работает над этим с профильным комитетом Верховной Рады.
Шмыгаль указал, что правительство будет двигаться в направлении создания накопительной пенсионной системы, ведь сейчас солидарная пенсионная системы "исчерпывает себя как та система, которая дает возможность получать достойные и достаточные пенсии". А введение накопительной пенсионной системы, по его словам, должно обеспечить "достойные пенсии", и это - "элемент инвестиций в экономику, потому что накопительная пенсионная система - это один из крупнейших инвесторов в тех экономиках, где она существует".
В ноябре 2020 года правительство приняло решение о рекомендации ВР принять законопроект об увеличении единого социального взноса на 7 и на 15% для людей с тяжелой профессией.
Так, предлагается сбалансировать солидарную систему накопительным уровнем, когда человек имеет собственный накопительный счет, на который ежемесячно он и его работодатель платят взносы.
Кроме пенсионной системы, по словам главы правительства, в 2021 году планируется работа относительно рынков энергоресурсов, рынка газа, рынка земли - его полноценное начало функционирования. Правительство планирует продолжить реформу таможни, Государственной налоговой службы.
"Создание, начало создания - к сожалению, невозможно создать фондовый рынок в стране за один год, поэтому начало создания фондового рынка при содействии наших партнеров и ЕБРР, АТПП, USAID - мы приглашаем и других партнеров для создания очень качественного рынка, качественных бирж в Украине, которые совсем по-другому дадут возможность привлекать капитал в экономику и управлять им в экономике Украины", - сообщил Шмыгаль.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Нагнали жути. Почему гнев Пекина из-за санкций против покупателя «Мотор Сич» преувеличен
|АрМоВир от Зеленского: Поверят ли избиратели в новую идеологию «слуг»
|На межбанке 8 февраля наблюдалась тотальная валютная продажа
|Сюрприз на юбилей Независимости. Почему Зеленский готовится не к войне, а к выборам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минфин оценивает выплаты по госдолгу Украины в I кв.-2021 в 146 млрд грн
|В Украине 2021-й должен стать годом запуска цивилизованного рынка земли - Лещенко
|ЕБА констатирует учащение случаев задержки оформления грузов на таможне
|Морпорты Украины в январе сократили грузоперевалку на 25,7% - АМПУ
|В Раде планируют обязать естественные монополии проводить закупки на ProZorro
|Кабмин решил создать централизованное хранилище для данных госреестров
Это интересно
|Tesla выпустит 2500 электрических грузовиков до конца года
|Intel создала монстра. Графический процессор Xe-HPC на самом деле содержит не 12, а 41 чиплет
|Концерн Daimler разделят и переименуют в Mercedes-Benz
|В лаборатории Microsoft создали криогенный контроллер кубитов, который обещает революцию в квантовых компьютерах
|Восемь мест, автомат и V6: Nissan представил новый Pathfinder
|Представлен новый Nissan Frontier с ностальгической внешностью
|В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров