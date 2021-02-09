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Законодатели намерены упростить подключение к энергосетям
09:12 09.02.2021 |
Украина уверенно держится в конце мирового списка по скорости подсоединения к энергоинфраструктуре. Группа народных депутатов с целью исправить ситуацию подготовила законопроект №5009.
Он поступил в Верховную Раду и носит название "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям". Свою подпись под ним поставило более 100 нардепов.
В объяснительной записке они посетовали, что наша страна по итогам 2019 года занимала всего лишь 128 место в рейтинге Doing Business среди 189 государств мира.
Почему нужно упростить подключение к электросетям
По параметру "легкость присоединения к электросетям" ситуация плачевная уже не первый год. Данная процедура является "сложной, забюрократизированной и длительной". Поэтому необходимо в кратчайшие сроки решить данную проблему, отметили инициаторы законопроекта.
"В некоторых случаях присоединение к электрическим сетям может длиться годами. При этом стоимость присоединения к электрическим сетям для бизнеса является одной из самых высоких в мире", - объяснили народные избранники.
В качестве примера они привели процедуру присоединения к энергоинфраструктуре небольшой пекарни, производственного помещения или цеха. Иногда дело затягивается на срок более 280 дней. Поэтому нужно ввести принцип "единого окна", урегулировать и ускорить вопросы землеотвода и ряд других важных моментов.
Как бизнес воспринял инициативу
Председатель правления Ассоциации малого и среднего бизнеса (АМСБ) Руслан Соболь признал, что подключение к электросетям - а также к водо- и газопроводу - иногда представляет для украинских предпринимателей непреодолимые трудности.
"На сегодня это огромная проблема, это занимает месяцы времени и это занимает достаточно большой бюджет", - посетовал он. Связано это с монопольным положением поставщиков.
"Иногда ДТЭК использует свою монополию для себя и ценник растет существенно", - отметил Руслан Соболь.
По его словам, в Киеве "стандартные условия" для подключения - до 100 метров и до 50 кВт - составляют около 2 тыс. грн.
Если потребителю нужны нестандартные условия, то ДТЭК иногда требует установку трансформаторов, распределительных систем. Но самое главное, подчеркнул Руслан Соболь, такое оборудование нельзя поставить на свой баланс - "ДТЭК не дает".
То есть предприниматель должен установить все это за собственный счет, а потом передать на баланс "какому-то облэнерго".
"Иногда это не по силам предприятиям", - поделился глава АМСБ своими наблюдениями.
Из-за этого, подчеркнул он, украинцы недополучают те товары и услуги, которые могли бы произвести и поставить предприятия, которые не могут подключиться к электросетям.
Президент "Киевстара" Александр Комаров в интервью UBR.ua подчеркнул, что бизнес ждет от государства шагов по упрощению доступа к инфраструктуре. По его словам, хотя соответствующий закон на сегодняшний день и принят, но он носит "скорее рекомендательный характер".
Один из собеседников UBR.ua с телеком-рынка, пожелавший остаться неназванным, отметил, что все указанные в пояснительной записке к законопроекту №5009 проблемы "очень актуальны". Проблема в том, что в вопросе присоединения к сетям - в том числе и к электрическим - невозможно применить "обычный рыночный механизм".
"Никакой гипотетический конкурент (скорее фантастический) не сможет конкурировать с тем, кто получил в наследство огромные постсоветские ресурсы", - подчеркнул анонимный источник.
По его словам, изменения в части процедур благоустройства, отвода земельных участков и т.д. не решат проблему отсутствия конкурентов. Но такие шаги хотя бы "упростят жизнь, прежде всего, бизнеса".
Причем, не просто упростят, а сделают возможным само существование предпринимателей. Ведь уже не один инвестор, ознакомившись с условиями подключения к сетям в Украине, просто закрыл проект и не стал вкладывать деньги.
Готовы ли энергокомпании пойти на уступки
Крупный участник рынка выразил поддержку законодательному процессу по упрощению присоединения к электросетям.
"Это положительный шаг для упрощения процедуры присоединения. Он частично решает главную проблему - продолжительность процедуры присоединения и значительную забюрократизированность. В частности, изменения, планируемые в земельном законодательстве, помогут значительно сократить время присоединения и дадут возможность уменьшить количество необходимых документов и визитов в государственные органы", - прокомментировали UBR.ua в компании "ДТЭК Сети".
При этом в компании отметили, что законопроект №5009 еще требует доработки. Например, в части законодательства, регулирующего вопросы градостроительства и рынок электроэнергии.
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