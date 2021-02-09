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Макрон поддержал завершение строительства «Северного потока-2»
11:05 08.02.2021 |
Президент Франции Эмманюэль Макрон высказался в поддержку позиции канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости завершения строительства «Северного потока-2». Об этом французский президент заявил во время совместной пресс-конференции с немецким канцлером.
"Мы хотим продолжать совместную работу над более суверенной европейской энергетической стратегией", - сказал Макрон.
Он добавил, что Франция и Германия устранят разногласия относительного «Северного потока-2» до переговоров с президентом США Джо Байденом.
Канцлер Меркель подтвердила, что Германия и Франция выступят с единой позицией относительно американских санкций против газопровода и этот вопрос будет обсуждаться на переговорах с президентом США.
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