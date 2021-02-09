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Австрия поддержала позицию канцлера ФРГ по «Северному потоку - 2»
10:57 08.02.2021 |
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина в дискуссии о дальнейшем строительстве газопровода "Северный поток -2" и возможных санкциях в отношении РФ в связи с уголовным преследованием оппозиционера Алексея Навального. "Я приветствую, что правительство ФРГ продолжает придерживаться позиции о завершении проекта Nord Stream 2", - заявил Курц в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 6 февраля.
Австрийский канцлер при этом подчеркнул, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря является "европейским проектом", в котором заинтересованы все страны ЕС. "Я не считаю целесообразным увязывать необходимую реакцию на действия против оппозиционера Навального со строительством "Северного потока - 2". Тот, кто считает, что новый газопровод отвечает интересам только России, ошибается", - подчеркнул он.
По словам Курца, ЕС должен изучить, не ослабит ли он сам себя, если откажется от строительства газопровода, который в целом является "очень позитивным проектом". Вместе с тем необходимо следить за тем, чтобы соблюдены были и интересы Украины, добавил он. Одновременно Курц призвал власти РФ освободить Алексея Навального и назвал "неприемлемым" вынесенный ему приговор. Однако, несмотря на все разногласия, ЕС важно продолжить диалог с Россией, добавил он.
Меркель - за разделение дебатов о газопроводе и санкциях
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что не хотела бы объединять дискуссии о дальнейших санкциях против РФ в и о дальнейшей судьбе строящегося газопровода "Северный поток - 2". Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном она допустила возможность расширения персональных санкций против российского руководства за арест Навального и указала, что "это не распространяется на позицию в отношении "Северного потока - 2".
В свою очередь Макрон высказался за тесное согласование позиций Москвы и Берлина по строительству "Северного потока - 2". "Я считаю, что по этому проекту, который почти завершен, ничего не может объявляться без тесной координации действий Германии и Франции", - указал он. По словам Макрона, по-прежнему важно придерживаться суверенной европейской энергетической стратегии.
Франция призвала ФРГ отказаться от "Северного потока - 2"
Ранее Франция призвала Германию отказаться от проекта "Северный поток - 2" на фоне ареста Алексея Навального. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - заявил 1 февраля госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это".
Прекращения строительства нового газопровода из-за ареста и приговора Навальному также потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.
Массовые протесты в поддержку Навального
23 и 31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". По данным "ОВД-Инфо", в общей сложности на этих акциях в РФ было задержано более 11 тысяч человек.
2 февраля суд приговорил Навального к 2 годам и 8 месяцам колонии по обвинению в нарушении требований условного наказания по данному делу. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.
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