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В Раде зарегистрировали законопроект, который упростит присоединение к электросетям
22:11 05.02.2021 |
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5009, принятие которого упростит процедуру присоединения к электрическим сетям.
Как передает Укринформ, об этом заявил председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщается на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что целью законопроекта №5009 является существенное упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества документальных процедур, уменьшения затрат времени заказчиков на присоединение, внедрение механизма «единого окна» для подачи заказчика обращений, заявлений, запросов и получение информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.
"По состоянию на 2019 год в рейтинге Всемирного банка Doing business по параметру легкости присоединения к электрическим сетям Украина занимает 128-е место из 189 стран мира. При этом, указанная позиция Украины остается почти неизменной с 2016 года. Процедура присоединения к электрическим сетям является сложной, забюрократизированной и долговременной", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В документе отмечается, что на сегодняшний день для присоединения, например, небольшой пекарни или производственного помещения (цеха) к электрическим сетям предпринимателю необходимо потратить более 280 дней.
"Важно, что на практике состоится облегчение возможности ведения предпринимательской деятельности. Наш законопроект нацелен на упрощение земельных отношений, разрешительных процедур от самого облэнерго, на работу механизма« единого окна »и на то, чтобы облэнерго «под ключ» осуществляло упрощенную процедуру присоединения потребителей к 1 МВт, которыми и являются небольшие предприятия", - прокомментировал законодательную инициативу Андрей Герус.
По его словам, сроки присоединения к электрическим сетям будут сокращены в 2,5 раза.
«Таким образом, с начала разрешительных процедур до момента присоединения будет проходить гораздо меньше времени и это будет стимулировать предприятия развиваться, открывать новые мощности, создавать рабочие места», - отметил председатель Комитета.
Среди основных негативных факторов, которые призван устранить законопроект, называются:
- сложная и забюрократизированная процедура оформления прав на земельные участки, необходимые для размещения объектов энергетики;
- непрозрачная и забюрократизированная процедура согласования проектно-сметной документации с заинтересованными сторонами, в том числе органами исполнительной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями;
- наличие необоснованных и сложных бюрократических процедур, значительного количества необходимых согласований, справок и прочее.
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