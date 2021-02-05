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В Бундестаге предложили ввести мораторий на строительство «Северного потока-2»
15:59 05.02.2021 |
Председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство "Северного потока-2" в качестве альтернативы санкциям.
Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, сообщает "Европейская правда".
"Возможно, решение могло бы быть следующим: ЕС, Россия, США согласовывают мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а как паузу для вступления в переговоры", - сказал Реттген.
"Это позволит развеять главное беспокойство Запада, а именно: что этот трубопровод будет использоваться как геополитическая оружие против восточноевропейских государств. Это ключевой момент ", - добавил он.
По мнению политика, это может быть шаг, который развеет геополитические беспокойства, но также будет отвечать интересам России обеспечить надежную основу для поставок энергии.
Ранее немецкие СМИ писали, что США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода.
Как известно, российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.
После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода.
В самом "Газпроме" также признали, что для проекту появились риски.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекту, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.
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