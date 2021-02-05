Энергетическая система Украины будет интегрирована с европейской в ​​2023 году - Шмыгаль

Энергетическая система Украины будет интегрирована с общеевропейской энергосистемой ENTSO-E в 2023 году.

Как передает Укринформ, об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии - 2030 на тему "Развитие энергетического сектора, добывающая промышленность и эффективная защита окружающей среды", сообщает Правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что одной из приоритетных задач для правительственной команды является интеграция энергетического сектора Украины с европейской энергосистемой, в частности это касается интеграции в общеевропейскую энергосистему ENTSO-E, которая должна состояться в 2023 году.

"Мы уже начали проходить соответствующие испытания, а в 2022 году должны завершиться технические моменты по интеграции энергосистемы Украины с европейской. Это означает, что Украина в 2023 году станет на несколько шагов ближе к ЕС", - сказал Премьер-министр.

Он добавил, что в сотрудничестве с европейскими партнерами приоритетным направлением остается и внедрение "Зеленого курса" как основы украинской экологической политики и заботы о будущем нашей страны.

ENTSO-E, европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии - организация, объединившая в июле 2009 года электрические сети объединений ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE и UKTSOA.