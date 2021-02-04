Госгеонедра в апреле проведет аукционы по продаже четырех нефтегазовых лотов

Государственная служба геологии и недр Украины объявила о проведении 21 апреля аукционов по продаже четырех нефтегазовых лотов.

Об этом сообщается на сайте Госгеонедр, передает Укринформ.

"21 апреля недропользователей приглашают принять участие в аукционах по продаже нефтегазовых лотов: три лицензии на геологическое изучение нефтегазоносных недр, в т.ч. ОПР (опытно-промышленная разработка - ред.), с последующей добычей и одна - на добычу", - говорится в сообщении.

Согласно объявлению, речь идет об участке на Щербаковско-Шкурупиевской площади в Полтавской области. На торги выставлено геологическое геологическое изучение нефтегазоносных недр, с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). В рамках лота, стоимость геологической информации составляет 7, 481 млн грн. Начальная стоимость лота - 12,725 млн грн.

На торги также выставлен участок на Лючкивско-Березовской площади в Ивано-Франковской области - геологическое изучение нефтегазоносных недр, с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Стоимость геологической информации составляет 2,216 млн грн. Начальная стоимость лота - 7,314 млн грн.

На торги также выставлен участок на Юлиевском месторождении (Золочевский блок) в Харьковской области - добыча природного газа, конденсата; сопутствующих полезных компонентов: этана, пропана, бутана, гелия. Стоимость геологической информации составляет 4,840 млн грн. Начальная стоимость лота - 58,743 млн грн.

На торги выставлен участок на Восточно-Космацкой площади в Ивано-Франковской области - геологическое изучение нефтегазоносных недр, с последующей добычей нефти, газа (промышленная разработка месторождений). Стоимость геологической информации составляет 1,691 млн грн. Начальная стоимость лота - 11,345 млн грн.

По результатам первого месяца работы в 2021 году Госгеонедра удалось провести прозрачные аукционы по продаже 11 специальных разрешений и привлечь в государственный бюджет Украины более 73 млн грн прямых поступлений. При этом в результате открытой конкурентной борьбы цена лотов возрастала в десятки раз, а некоторые лоты показали рекордный скачок стоимости: в 270 раз (участок Нимщин, песчано-гравийное сырье) и в 142 раза (Тишевницкий участок, песчано-гравийная смесь).

Как уже сообщалось, ближайшие аукционы состоятся: 11 февраля - инвесторам предлагают 15 участков с янтарем, торфом, песчаниками, подземными питьевыми водами. Также Служба анонсировала электронные торги 25 февраля - 14 участков с янтарем, подземными водами, углем, глиной, медными рудами, липариты и 12 марта - 15 участков с янтарем, торфом, железной рудой, каолином, песчано-гравийные сырьем, минеральными и лечебными водами, гранитом, мелом.