НКРЭКУ утвердила стоимость услуг «Гарантированного покупателя» за декабрь 2020 года

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила стоимость услуг государственного предприятия «Гарантированный покупатель» за декабрь 2020 года.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте предприятия.

"НКРЭКУ утвердила размер стоимости услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии, которую предоставило государственное предприятие «Гарантированный покупатель» в последнем месяце прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным "Гарантированного покупателя", стоимость его услуг в декабре составила 2,25 млрд грн. Согласно требованиям порядка покупки электрической энергии, произведенной из альтернативных источников энергии, эти деньги должны поступить от НЭК «Укрэнерго», которая, в свою очередь, должна произвести оплату в полном объеме в течение одного рабочего дня с момента ее утверждения.

Получение платежа от НЭК «Укрэнерго» - обязательное условие для расчета «Гарантированного покупателя» перед производителями электроэнергии по «зеленому» тарифу.

Как сообщалось, ГП "Гарантированный покупатель" осуществляет расчеты за электроэнергию, приобретенную по "зеленому" тарифу. По данным госпредприятия, по состоянию на 5 января 2021 года объем выплат по "зеленому" тарифу с начала 2020 года достиг 22,93 млрд грн. Уровень расчетов - 47,7%. Долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" для расчетов по "зеленому" тарифу - 23,9 млрд грн.

В декабре 2020 года ГП "Гарантированный покупатель" приобрел 4 582 тысячи МВт-ч электрической энергии, на 13% больше, чем в ноябре.