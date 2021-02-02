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Оппозиция в Германии призывает отказаться от «Северного потока - 2»
08:39 02.02.2021 |
Представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода "Северный поток - 2" после жесткого разгона акций протеста в России, направленных против ареста оппозиционера Алексея Навального и за отставку президента РФ Владимира Путина. "Это газопровод Путина и его не следует достраивать", - заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck) в понедельник, 1 февраля.
Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который "уже давно раскалывает Европу". Кроме того, лидер "зеленых" указал на полицейское насилие во время акций протеста по всей России 23 и 31 января. От мужества демонстрантов у него "захватывает дух", отметил Хабек и подчеркнул, что они заслуживают всецелого уважения своих прав.
Кроме того, Хабек призвал проверить возможность ужесточения санкций в отношении российского руководства. Германия и Европа должны выступить с твердой и ясной позицией в отношении политики Кремля, но они не могут этого делать до тех пор, пока продолжают строить "Северный поток - 2", поскольку этот "проект поддерживает режим", избивающий дубинками протестующих, добавил он.
В либеральной СвДП выступили за временное прекращение строительства
В свою очередь эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала заморозить строительство "Северного потока - 2". "В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины - проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального", - заявила Альт в интервью DW.
Пока не будет проведено расследование и пока протесты будут столь жестко подавляться, европейцы не должны продолжать строительство, уверена либеральный политик. "Нельзя просто смотреть на то, как газопровод сейчас продолжают строить", - подчеркнула депутат.
Франция призвала свернуть "Северный поток - 2"
Ранее в тот же день власти Франции призвали Германию отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" на фоне ареста Алексея Навального. "Мы всегда говорили, что испытываем большие сомнения по поводу этого проекта в данном контексте", - сказал госсекретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции France Inter. На уточняющий вопрос о том, выступает ли Франция за свертывание проекта "Северный поток - 2", Бон ответил: "Мы, действительно, уже говорили это".
Ранее прекращения строительства нового газопровода из-а ареста Навального уже потребовал Европарламент. США и ряд других стран Европы, в том числе Польша, уже давно резко критикуют германо-российский проект, предупреждая о риске дальнейшего усиления зависимости Германии от российского газа и негативных последствиях для восточноевропейских государств.
Массовые протесты в России против ареста Навального
31 января в Москве и многих других городах России и мира прошли акции в поддержку Алексея Навального, арестованного сразу после возвращения из Германии, где он лечился и проходил курс реабилитации из-за отравления его на родине боевым веществом "Новичок". В общей сложности в этот день были задержаны более 5100 участников протестов, в том числе 1600 - в Москве. Первые массовые акции протеста против ареста Навального состоялись по всей России 23 января. По данным оппозиции, в них приняло участие до 160 тысяч человек.
Алексей Навальный был арестован в связи с так называемым делом "Ив Роше", по которому ему грозят заменить условный срок на реальный. Евросоюз, НАТО, США, Германия, а также ряд других стран и международных организаций призвали Россию освободить оппозиционера. Ранее ЕС и Великобритания ввели санкции за использование в России запрещенного вещества "Новичок" для отравления Навального.
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