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Украина возобновила импорт электроэнергии из России
15:48 01.02.2021 |
Украина 1 февраля начала осуществлять импорт электроэнергии из России.
Об этом свидетельствуют данные Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, передает Укринформ.
Так, согласно данным системы, 1 февраля, с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00 планируется поставлять по 200 МВт-час. каждый час. С 21.00 до 23.00 в этот же день будет поставляться по 100 МВт-час. каждый час.
При этом, по данным суточных аукционов ЧАО "НЭК "Укрэнерго", поставки будет осуществлять ООО "ОНК-ГРУП".
Эта же компания 2 февраля будет осуществлять поставки уже 300 МВт-час. каждый час. Происходить это будет во временном промежутке с 12.00 до 15.00, а также с 20.00 до 21.00. С 21.00 до 23.00 2 февраля компания будет поставлять по 200 МВт-час. каждый час.
Ранее в Укрэнерго заявили, что с 1 января 2021 года утратили силу положения постановления НКРЭКУ, которыми были отменены результаты аукционов на доступ к пропускной способности сечений с Россией и Беларусью в 2020 году. Это произошло в соответствии с Заключительными и переходными положениями Закона Украины "О рынке электрической энергии", согласно которым полномочия энергетического регулятора на аннулирование результатов аукционов на доступ к межгосударственным сечениям со странами, которые не являются членами Энергетического Сообщества, ограничиваются лишь периодом 2020 года.
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