За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Укрэнерго с 1 февраля возобновит штрафные санкции к поставщикам
08:35 29.01.2021 |
С 1 февраля 2021 года НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение штрафных санкций, пени к поставщикам, которые предусмотрены договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии и диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению.
Об этом энергокомпания сообщает в Фейсбуке, передает Укринформ.
"НКРЭКУ постановлением №93 отменила запрет взимать штрафные санкции с поставщиков (в том числе поставщиков универсальных услуг) за долги по оплате услуг оператора системы передачи (ОСП). В связи с этим с 1 февраля 2021 года НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение к поставщикам (в том числе поставщикам универсальных услуг) штрафных санкций (пени)", - говорится в сообщении.
Сейчас суммарный долг участников рынка за услуги по передаче электрической энергии превышает 6 млрд грн (с НДС), значительная часть этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581,7 млн грн.
Согласно условиям договоров, в случае нарушения сроков оплаты ОСП может начислять участнику рынка пеню 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку более 30 календарных дней - дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа.
Как сообщалось, Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины направило обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в котором предупреждает о создании искусственной задолженности перед НЭК "Укрэнерго" со стороны участников рынка электроэнергии.
В связи с этим НКРЭКУ назначила внеплановые проверки 23 поставщиков электрической энергии.
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