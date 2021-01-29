Укрэнерго с 1 февраля возобновит штрафные санкции к поставщикам

С 1 февраля 2021 года НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение штрафных санкций, пени к поставщикам, которые предусмотрены договорами о предоставлении услуг по передаче электрической энергии и диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению.

Об этом энергокомпания сообщает в Фейсбуке, передает Укринформ.

"НКРЭКУ постановлением №93 отменила запрет взимать штрафные санкции с поставщиков (в том числе поставщиков универсальных услуг) за долги по оплате услуг оператора системы передачи (ОСП). В связи с этим с 1 февраля 2021 года НЭК «Укрэнерго» возобновляет применение к поставщикам (в том числе поставщикам универсальных услуг) штрафных санкций (пени)", - говорится в сообщении.

Сейчас суммарный долг участников рынка за услуги по передаче электрической энергии превышает 6 млрд грн (с НДС), значительная часть этой суммы приходится именно на долги поставщиков универсальных услуг. В то же время задолженность по уплате тарифа на диспетчеризацию составляет 581,7 млн грн.

Согласно условиям договоров, в случае нарушения сроков оплаты ОСП может начислять участнику рынка пеню 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. В случае с услугами передачи за просрочку более 30 календарных дней - дополнительно взимается штраф 7% от суммы просроченного платежа.

Как сообщалось, Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности Службы безопасности Украины направило обращение к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в котором предупреждает о создании искусственной задолженности перед НЭК "Укрэнерго" со стороны участников рынка электроэнергии.

В связи с этим НКРЭКУ назначила внеплановые проверки 23 поставщиков электрической энергии.