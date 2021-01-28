Турецкая компания построит на Житомирщине солнечную электростанцию

Турецкая компания MNG Group начинает строительство солнечной электростанции в Новоград-Волынском районе Житомирской области.

26 января состоялась встреча председателя облсовета и мэра Житомира с представителями компании. Она работает на трех континентах и ​​ведет более 200 проектов в области строительства, энергетики, туризма, финансов, инвестиций, авиаперевозок.

«Нам нужны такие опытные партнеры, ведь мы планируем строить гостиницы, запускать прямое авиасообщение с крупными мегаполисами, развивать настоящий туристический рай - все то, что компания помогает делать в Эмиратах, Турции или Азербайджане», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.

В областном совете добавили, что MNG Group основана в 1976 году. Она ведет крупные строительные проекты в Турции и за рубежом, которые оцениваются всего в 20 миллиардов долларов. Общее количество работающих - более 20 тысяч человек.