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Турецкая компания построит на Житомирщине солнечную электростанцию
08:48 28.01.2021 |
Турецкая компания MNG Group начинает строительство солнечной электростанции в Новоград-Волынском районе Житомирской области.
26 января состоялась встреча председателя облсовета и мэра Житомира с представителями компании. Она работает на трех континентах и ведет более 200 проектов в области строительства, энергетики, туризма, финансов, инвестиций, авиаперевозок.
«Нам нужны такие опытные партнеры, ведь мы планируем строить гостиницы, запускать прямое авиасообщение с крупными мегаполисами, развивать настоящий туристический рай - все то, что компания помогает делать в Эмиратах, Турции или Азербайджане», - отметил председатель облсовета Владимир Федоренко.
В областном совете добавили, что MNG Group основана в 1976 году. Она ведет крупные строительные проекты в Турции и за рубежом, которые оцениваются всего в 20 миллиардов долларов. Общее количество работающих - более 20 тысяч человек.
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