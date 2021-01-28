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НАБУ подтвердило возобновление дела «Роттердам+» и обратилось к Венедиктовой
08:00 28.01.2021 |
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+", НАБУ призывает генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.
Об этом говорится на странице НАБУ в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Доводы НАБУ о недопустимости избранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержаны и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу", - заявили в ведомстве.
В НАБУ также призвали генпрокурора сменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу «Роттердам+», чтобы «обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины".
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+", НАБУ призывает генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.
Об этом говорится на странице НАБУ в Фейсбуке, передает Укринформ.
"Доводы НАБУ о недопустимости избранного способа процессуального поведения старшего группы прокуроров поддержаны и.о. руководителя САП Максимом Грищуком, который 25 января возобновил расследование по делу", - заявили в ведомстве.
В НАБУ также призвали генпрокурора сменить старшего группы прокуроров, осуществляющих процессуальный надзор по делу «Роттердам+», чтобы «обеспечить эффективное расследование одной из крупнейших коррупционных схем в истории Украины".
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