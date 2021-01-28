Гарантированный покупатель продал «зеленую» электроэнергию по рекордной цене

В ходе торгов на "Украинской энергетической бирже" по продаже электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) зафиксирован ценовой рекорд - 1608 грн/МВт-час.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте ГП "Гарантированный покупатель".

В ходе торгов были реализованы почти 94 тыс. МВт-час. электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с периодом поставки в феврале 2021 года. Максимальная цена отдельного продукта, которой удалось достичь благодаря конкурентной борьбе, превысила 1608 грн/МВт-час.

«Это самая большая сумма, которую покупатели электроэнергии предложили за электроэнергию из ВИЭ", - отмечается в сообщении.

По данным государственного предприятия «Гарантированный покупатель», средневзвешенная цена электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины на 27 января составляет 1606 грн/МВт-час.

Как сообщал Укринформ, 1 декабря 2020 года Министерство энергетики с участием ЧАО «НЭК «Укрэнерго», ГП «Гарантированный покупатель» и Госэнергоэффективности провело согласительное совещание по организации аукционов по продаже «зеленой» электроэнергии в 2021 году. В частности, учитывались: фактическое состояние реализации объектов возобновляемой энергетики, планы развития отрасли в соответствии с Энергетической стратегией Украины до 2035 года и техническая способность энергосистемы Украины к интеграции новых мощностей с поставкой ВИЭ.