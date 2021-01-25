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В ЕС больше электроэнергии производят из возобновляемых источников, чем из ископаемых
15:56 25.01.2021 |
Возобновляемые источники энергии "обогнали" ископаемое топливо в структуре электроэнергетики Евросоюза.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver.
Согласно отчету аналитических центров Ember и Agora Energiewende, энергия ветра, солнца и других возобновляемых источников в прошлом году составила 38% в структуре электроэнергии в ЕС.
В то время как доля ископаемого топлива, в первую очередь угля и газа, составила 37%.
Хотя сектор возобновляемых источников энергии обошел ископаемое топливо, всего в ЕС наблюдается значительное неравенство.
Например, в Дании доля возобновляемых источников составляет 61%, в Германии - 33%, в то время как в Чехии и Словакии - менее 5%.
Напомним, министр развития экономики, сельского хозяйства и торговли Игорь Петрашко считает, что Украина способна вместе с ЕС к 2050 году достичь климатической нейтральности.
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