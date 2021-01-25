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Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 23,7%
11:37 25.01.2021 |
Украина с 19 октября 2020 года по 23 января 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 23,7% (на 6,732 млрд куб. м) – до 21,711 млрд куб. м, передает Энергореформа.
Как свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз", отбор из ПХГ Украины 23 января составил 70,7 млн куб. м при "нулевом" импорте (без учета возможного backhaul/виртуального реверса) и внутренней добыче 54,1 млн куб. м.
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", текущий объем запасов превышает показатель на аналогичную дату 2015-2020 гг. в 1,3-2,2 раза (на 4,4-11,9 млрд куб. м).
Как сообщала Энергореформа, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).
Запасы в ПХГ Украины на 23 января за 2015-21 гг., млн куб. м:
|Дата
|объем
|23.01.2021
|21 710,58
|23.01.2020
|17 354,35
|23.01.2019
|11 825,49
|23.01.2018
|13 201,10
|23.01.2017
|10 472,82
|23.01.2016
|11 683,45
|23.01.2015
|9 763,47
Данные: УТГ
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