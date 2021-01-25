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На компенсацию электроотопления выделят почти 1,5 миллиарда - Витренко
09:01 25.01.2021 |
Правительство выделит почти 1,5 млрд грн, чтобы компенсировать разницу в тарифах тем домохозяйствам, которые используют электроотопление.
Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает корреспондент Укринформа.
"Мы защитим людей монетизированными субсидиями. Мы дадим им деньги, чтобы никто не платил больше, чем они платили бы по старому тарифу ... Это будет на время карантина, пока мы не разработаем системное решение", - отметил Витренко.
По его словам, Министерство энергетики и Министерство социальной политики уже подготовили совместный проект соответствующего решения. Потребителям не нужно будет обращаться за такой субсидией, а выплачивать ее будут всем, кто пользуется электрообогревом.
"Там есть конкретные механизмы, как мы покроем разницу. Из госбюджета выделят около 1,5 млрд грн, которые мы направим на то, чтобы люди за электроотопление не платили больше за январь, февраль и март", - отметил Витренко.
Как сообщал Укринформ, 1 января в Украине выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также отменили льготную стоимость на 100 кВт электроэнергии в месяц для частных потребителей. В связи с ростом цен на коммунальные услуги состоялся ряд протестов в разных регионах.
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