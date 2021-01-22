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Госгеонедр 21 апреля выставит на аукцион четыре нефтегазовых площади за 90,1 млн грн
16:00 22.01.2021 |
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) 21 апреля 2021 года выставит на аукцион четыре нефтегазовых площади общей начальной стоимостью 90,129 млн грн, передает Энергореформа.
Согласно сообщению на сайте ведомства, на торги будут выставлены: Юлеевское месторождение (Золочевский блок, Харьковская обл.) за 58,743 млн грн, Щербаковско-Шкурупеевская площадь (Полтавская обл.) за 12,726 млн грн, Восточно-Космацкая площадь (Ивано-Франковская обл.) за 11,345 млн грн и Лючковско-Березовская площадь (Ивано-Франковская обл.) за 7,315 млн грн.
Кроме того, в феврале и марте пройдут аукционы по продаже залежей янтаря, подземных вод, гранита, торфа, угля, глины и др.
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