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Строительство газопровода «Северный поток-2» может остановиться на неопределенный срок
16:31 21.01.2021 |
Строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в водах Германии могут быть остановлены на неопределенный срок, но противники все еще должны привести подробные причины, чтобы оправдать остановку.
Об этом заявила президент Федерального морского и гидрографического агентства Германии Карин Камманн-Клиппштейн, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
На этой неделе две экологические группы подали жалобы в агентство, издавшее распоряжение на продолжение периода, в течение которого теоретически могут происходить строительные работы.
Камманн-Клиппштейн заявила, что жалобы на трубопровод теперь должны быть подкреплены убедительными аргументами, но нет фиксированного срока для представления таких заявлений.
"Это не в наших руках", - сказала она журналистам, сказав, что агентство быстро оценит любой причины, как только они будут поданы.
Напомним, Соединенные Штаты внесли в санкционный список российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Ранее стало известно, что концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, которая оставила проект российского газопровода.
Как сообщалось, "Газпром" в выпущенном им проспекте еврооблигаций признал, что существуют риски остановки или сворачивания проекту газопровода "Северный поток-2".
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