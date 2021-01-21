ДТЭК Ахметова получит 397 млн грн за передачу Добропольеуголь государству

Государственное предприятие Добропольеуголь-добыча заплатит 397,8 млн грн компании ДТЭК Добропольеуголь в рамках процесса расторжения договора аренды и передачи государству госкомпании Добропольеуголь. Советующее соглашение опубликовано на портале ProZorro.

"В связи с технической невозможностью выделения имущества, принадлежащего ООО "ДТЭК Добропольеуголь", из состава целостного имущественного комплекса ГП "Добропольеуголь", комиссией по организации инвентаризации и аудита государственных угледобывающих предприятий принято решение о приобретении имущества за 398 млн гривен у "ДТЭК Добропольеуголь", - говорится в сообщении.

Согласно условиям договора, подписанного 20 января, в течение 10 календарных дней Добропольеуголь-добыча проведет оплату в размере 250 млн гривен, и в течение 65 календарных дней завершит оплату согласно договору, уплатив в счет ДТЭК Добропольеуголь остальную часть суммы.

В начале октября 2020 года ДТЭК достиг договоренности с Кабинетом министров о расторжении договора аренды шахт государственной компании Добропольеуголь, которая войдет в состав нового акционерного общества, создаваемого при участии ПАО Центрэнерго и государственных угледобывающих предприятий.

Минэнерго и Фонд госимущества должны завершить процедуру возврата угледобывающей компании в госсобственность до 25 января 2021 года.

В январе 2011 г. ДТЭК Рината Ахметова подписал с Фондом госимущества договор аренды целостного имущественного комплекса госпредприятия Добропольеуголь на 49 лет. Начальный уровень месячной платы за аренду составлял около 7 млн грн, стоимость аренды корректируется с учетом индекса потребительских цен. ДТЭК Добропольеуголь является одним из крупнейших угледобывающих объединений в Украине. В его состав входят шахты Алмазная, Белицкая, Добропольская, Новодонецкая и Пионер.