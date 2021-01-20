Конституционный суд открыл производство относительно назначения 6 членов НКРЭКУ

Конституционный Суд Украины открыл производство в деле по представлению относительно конституционности назначения отдельных членов Национальной комиссии регулирования электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По ее словам, в представлении обжалованы указы Президента Украины за период 2018-2019 гг., которыми назначены на должности действующие члены НКРЭКУ, и положения закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг".

Парламентарий уточнила, что в конституционном представлении обжалованы указы о назначении всех действующих членов НКРЭКУ (6 указов), а также обжалован указ в отношении члена НКРЭКУ, которую авторы конституционного представления считают такой, которая "де-юре продолжает находиться на должности, поскольку по состоянию на сегодняшний день не выдано ни одного распоряжения относительно прекращения полномочий".

При этом постановлением КС отказано в открытии производства относительно конституционности положений закона о НКРЭКУ, согласно которым до назначения нового состава НКРЭКУ на конкурсной основе Президенту Украины были предоставлены полномочия временно назначать членов Комиссии.

"Этот пункт закона утратил силу, что является основанием для отказа в открытии производства по конституционному представлению в этой части", - объясняет депутат.

Конституционное представление относительно назначения членов НКРЭКУ поступило в суд 4 ноября 2020 года. В нем авторы просили признать неконституционными 6 указов главы государства.

В документе указывается, что Конституция Украины определяет исчерпывающий перечень должностей, назначение на которые осуществляется Президентом Украины, и среди них нет должностей членов НКРЭКУ. Поскольку Конституцией исчерпывающе определен объем полномочий Президента Украины, то, по мнению авторов представления, выдача им обжалованных указов осуществлена с превышением конституционных полномочий.

Как сообщал Укринформ, в Окружной административный суд Киева в ноябре 2020 года поступил иск с требованием обязать Кабинет Министров освободить Ольгу Бабий от должности члена НКРЭКУ.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский 30 июня 2020 года утвердил схему ротации членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, до 2025 года.

В частности, указом предусматривается, что до 1 июля 2020 года ротация применяется к члену НКРЭКУ Елене Антоновой, до 1 июля 2021 года - к Оксане Кривенко, до 1 июля 2023 года - к Алексею Магде, до 1 июля 2024 года - к Ольге Бабий и Дмитрию Коваленко, до 1 июля 2025 года - к Руслану Кайдашу и Валерию Тарасюку.