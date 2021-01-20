В Энергетическом Сообществе считают шагом назад возвращение к регулированию цен на газ

Возвращение государственного регулирования цен на газ является существенным шагом назад и может угрожать существованию рынка газа.

Об этом во время дискуссии Energy Club сказал глава Секретариата Энергетического Сообщества Янез Копач, сообщает корреспондент Укринформа

"История успеха о ликвидации ВСО (возложение специальных обязанностей - ред.), которая продолжалась в течение 2019-2020 годов, изменилась. Это можно назвать большим шагом назад. Я могу понять беспокойство правительства из-за роста цен на газ. Если это мероприятие продлится всего до конца марта, все будет нормально. Но если это будет продолжаться дольше, это поставит рынок газа под угрозу ", - сказал Копач.

По его мнению, эффективным было бы мероприятие, согласно которому часть газа украинской добычи - государственной компании АО "Укргазвидобування" - продавали бы на бирже другим участникам рынка. При этом речь не идет о том, чтобы сразу продавать весь объем.

"Для начала это может быть 25-30% добычи", - отметил Копач.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 18 января принял решение, которым снизил предельную цену на газ до 6,99 грн за кубометр. Если поставщики отказываться поставлять газ населению по такой цене, их потребители будут переходить к поставщику "последней надежды" - НАК "Нафтогаз Украины".

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 19 января установила предельный тариф на распределение газа на уровне 1,79 грн за кубометр.