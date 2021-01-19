Глава «Нафтогаза» считает необходимым создать информационную базу уязвимых потребителей газа

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает необходимым создать в стране единую информационную базу уязвимых потребителей, которая будет содержать полную информацию об их доходах, объемах и стоимости потребляемого природного газа.

Об этом он заявил в ходе дискуссии по рынку газа на Energy Club во вторник.

"Наша идеология, которую мы продвигаем уже на протяжении шести лет, состоит в следующем: если есть уязвимый потребитель, дайте ему деньги. Так делают во всех развитых странах. Мы считаем критически важным создать информационную базу, которая позволит государству всех уязвимых потребителей идентифицировать, привязать их к конкретному потреблению газа и им помочь. И это в будущем позволит нам избегать проблем со слишком стремительным ростом цены", – сказал глава "Нафтогаза".

При этом Коболев подчеркнул, что на сегодня основным препятствием для предоставления гражданам субсидий в денежной форме является отсутствие информации о том, какие категории потребителей являются уязвимыми и почему, каковы у них объемы потребления газа и какова их стоимость, а также какое у них соотношение между доходами и стоимость потребляемого газа.

"Если бы сейчас государство решило дать этим людям деньги, даже у тех же социальных служб возник бы банальный вопрос: а можно ли дать счета этих потребителей? А можно ли их идентифицировать, чтобы мы знали, кому и сколько денег нужно отдать, чтобы поддержать этих людей. К сожалению, на данный момент система к этому не готова", ‒ сказал глава НАК.

Как сообщалось, Кабинет министров на внеочередном заседании 18 января утвердил решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр, которая будет действовать до завершения отопительного сезона или до завершения карантина, и выше, чем 6,99 грн за кубометр, поставщики газа цену поднимать не смогут.

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, те потребители, которые получат минимальную цену газа, продолжат получать субсидии в полном размере. В настоящее время средний месячный размер субсидий в стране составляет более 1 тысячи 600 гривен, субсидии получают более 3 млн домохозяйств.