Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.

Соответствующее решение Комиссия приняла на заседании во вторник, 19 января.

Понижение касается компаний, у которых тарифы были существенно выше, чем в среднем по стране.

В большинстве это небольшие облгазы, у которых не срабатывает экономия на эффекте масштаба: ЧАО "Гадячгаз", АО "Закарпатгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", ЧАО "Коростышевгаз", АО "Лубныгаз", ЧАО "Мелитопольгаз", АО "Николаевгаз", АО "Полтавагаз", ЧАО "Тернопольгаз", АО "Тысменицагаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Харьковгаз", АО "Черновцыгаз", ООО "Газовик".

Снижение составило 5% -30%, тарифы этих компаний теперь будут составлять 1,66-1,79 грн (без НДС).

Отмечается, что решение обнародуют на сайте регулятора для внесения замечаний и предложений с целью окончательного утверждения.

"Объяснять тут нечего. Вся страна говорит об этом решении", - заявил во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк. По его словам, поскольку тарифы должны начать действовать с 1 февраля, Комиссии надо успеть отработать всю процедуру.