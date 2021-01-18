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В Кабмине не рассматривают вариант прямого импорта электроэнергии или газа из РФ
17:04 18.01.2021 |
Украина в случае необходимости может импортировать электроэнергию из Беларуси в объеме до 900 МВт, так как какие-либо законодательные ограничения на этот счет отсутствуют, тогда как по вопросу прямого импорта как электроэнергии, так и газа в правительстве дискуссия отсутствует, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль агентству "Интерфакс-Украина".
"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белоруссией у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", - сказал он.
Премьер констатировал, что импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.
"У нас есть соответствующее сечение - 900 МВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Что касается политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока еще не поднимался", - отметил Шмыгаль.
Как сообщалось, с начала нового года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси, который был приостановлен в апреле прошлого года.
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