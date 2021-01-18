Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 157,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом - до 148 млрд 809,8 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Атомные электростанции (АЭС) в прошедшем году снизили выработку электроэнергии на 8,2% по сравнению с предыдущим годом - до 76 млрд 202,2 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 28 млрд 161,5 млн кВт-ч (-26,7% к 2019-му), Южно-Украинской - 19 млрд 441,2 млн кВт-ч (+8,7%), Ривненской - 17 млрд 558,9 млн кВт-ч (-8,2%), Хмельницкой - 11 млрд 40,6 млн кВт-ч (+45,9%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 6,2% - до 52,34 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС уменьшили производство на 11,9% - до 39 млрд 552,7 млн кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ увеличили - на 17,6%, до 12 млрд 787,3 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) сократили производство на 3,7% - до 7 млрд 581,3 млн кВт-ч, а блок-станции увеличили на 4,3% - до 1 млрд 845,1 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло почти вдвое - до 10 млрд 841,2 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 51,2% (в 2019 году - 53,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ - 35,2% (36,2%), ГЭС и ГАЭС - 5,1% (5,1%), блок-станций - 1,2% (1,1%), альтернативных источников - 7,3% (3,6%).

В декабре 2020 года производство электроэнергии в ОЭС Украины возросло на 7,2% (на 1 млрд 21,4 млн кВт-ч) по сравнению с декабрем-2019 - до 15,241 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии по итогам 2020 года снизился на 5,6% (на 1 млн 210,3 тыс. Гкал) по сравнению с прошлым годом - до 20 млн 269,4 тыс. Гкал.