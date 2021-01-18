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Швейцарская страховая компания вышла из проекта «Северный поток-2»
08:44 18.01.2021 |
Швейцарская страховая компания Zurich Insurance Group AG прекратит предоставление услуг, связанных с газопроводом "Северный поток-2", из-за угрозы санкций США.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Страховые планы компании Zurich покрывали строительство спорного газопровода Россия - Германия. Компания может потенциально стать объектом нового раунда санкций, которые будут наказывать тех, кто обеспечивает техническую сертификацию и страхование проекта", - пишет агентство.
Zurich - это один из нескольких страховщиков, задействованных в проектах. Компания отказалась комментировать отношения с клиентом, ссылаясь на условия конфиденциальности.
Zurich Insurance Group AG стала третьей фирмой, которая на протяжении прошлого месяца решила выйти из "Северного потока - 2". Ранее с проектом также прекратили сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.
Напомним, Федеральное морское и гидрографическое агентство Германии продлило разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в водах страны.
Как сообщалось, компания Nord Stream 2 AG планирует завершить большие строительные работы на одной из двух ветвей противоречивого российского газопровода в первой половине 2021, несмотря на санкции США.
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