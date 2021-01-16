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Украина за неделю ускорила сокращение запасов газа в ПХГ до 2,3%
09:48 16.01.2021 |
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 14 января уменьшился до 22,723 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 543,01 млн куб. м, или 2,33%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
При этом неделей ранее запасы газа в ПХГ сократились на 1,93%.
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 14 января отобрано 90,47 млн куб. м газа.
При этом в данных по 14 января указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, с 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
При этом еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.
На фоне протестов власть страны решила "срочно" решать "тарифную" проблему.
Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.
Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от Шмыгаля только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения.
Ожидается, что "правительственные" тарифы будут утверждены не позднее 19 января. Однако, на сегодняшний день, остается до конца не ясным, какой именно период времени они будут действовать: в течение отопительного сезона или на время карантина.
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