Витренко предлагает наделить ОТГ правом выбирать поставщика газа

Украине следует менять правила игры на рынке газа. Одно из предложений наделить объединенные территориальные громады правом выбирать поставщика газа. Об этом на своей странице в Facebook написал в. о. министра энергетики Юрий Витренко, сообщает УНН.

Он отметил, что принятые на сегодня решения, что позволят установить цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,9 грн за кубический метр, временные. Рынок газа требует изменений.

Одним из шагов к его изменению, может стать появление объединений потребителей.

"В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. В них и больше рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека. В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные громады. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. Причем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТГ. Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал „поставщик последней надежды", сейчас это Нефтегаз. Для реализации этого варианта нужны законодательные изменения, но депутаты фракции Слуга Народу пообещали над этим поработать", - написал Витренко.

Он добавил, что в качестве альтернативы это могут быть местные органы власти.

Как ранее сообщал УНН, Международный валютный фонд обеспокоен намерением украинского правительства в ближайшее время принять решение о снижении цен на газ для бытовых потребителей.

Напомним, в "Нафтогазе" готовы отпускать украинцам газ по "акционной цене" от правительства.

Для статистики стоит отметить, что цена на газ для населения в ноябре-декабря 2020 года была на уровне 6,33 грн за метр кубический. С 1 января цена на газ для населения повысилась, что, конечно, возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Стоит отметить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на почти 50%.

На фоне протестов власть взялась "срочно" решать "тарифную" проблему. Сначала, и.о. министра энергетики Юрий Витренко (бывший руководитель "Нафтогаза", который увеличил стоимость газа для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб) представил "предварительный план по существенному снижению тарифов на газ и установление цены, которая была бы справедливой с точки зрения потребителя".

Уже во время встречи 12 января народный депутатов от фракции "Слуга народа" с премьером Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым было представлено два плана выхода из "тарифного кризиса". Первый - "Нафтогаз" становится единственным поставщиком газа для населения, второй - установление максимальной маржинальности.

А 13 января, на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантина цена на газ для населения "уменьшится на 30%" и составит 6,99 грн за метр кубический.

Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" составляет 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от Шмыгаля только на 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения.

Впрочем, уже потом прошло анонсированное совещание у председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова совместно с представителями фракций, премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым на котором глава правительства подтвердил снижение цены на газ для населения до уровня 6,99 грн за метр кубический, но только в "феврале-марте". Следовательно, "тарифная сказка" от власти для украинцев закончится с наступлением весны.