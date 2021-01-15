Минэнерго подписало соглашение о разделе в пределах участка Варвинский

Министерство энергетики подписало соглашение о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинский, между Украиной и компанией "Юкрейниан Энерджи Л.Л.С." (Ukrainian Energy L.L.C.).

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго, передает Укринформ.

"Соглашение со стороны государства подписал уполномоченный распоряжением правительства заместитель министра Юрий Бойко. Также правительство определило Государственную службу геологии и недр Украины уполномоченным органом по вопросам реализации данного соглашения", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что заключение соглашения о разделе продукции с компанией Юкрейниан Энерджи, основателем которой является американский инвестор Aspect Energy, дает возможность привлечь дополнительные инвестиции в поиск и добычу углеводородов в Украине, внедрить передовые технологии, наращивать собственную добычу и уменьшить зависимость Украины от импорта природного газа.

Соглашение о разделе продукции заключается на 50 лет. Американская компания Aspect Energy обязалась инвестировать на первом этапе разработки участка не менее 1 млрд грн.

Как сообщалось, распоряжением от 5 июля 2019 года № 507-р правительство согласилось с предложением Межведомственной комиссии по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции относительно определения компании "Юкрейниан Энерджи Л. Л. С." победителем конкурса на заключение СРП в пределах участка Варвинский.

Соглашения о разделе продукции (СРП) являются инструментом привлечения значительных инвестиционный в масштабные проекты по разведке и разработке залежей полезных ископаемых, в частности углеводородов. Это уже восьмое соглашение, подписанное Украиной. 31 декабря 2020 года Соглашения о разделе продукции подписаны по 7 участкам: Софиевский, Угневский, Балаклейский, Ивановский, Зинковский, Бузовский и Берестянский.