За 5 месяцев работы рынка газа лишь 3% потребителей изменили поставщика - АМКУ

За 5 месяцев с начала работы рынка только 3% граждан выбрали нового поставщика газа.

Об этом сообщает пресс-служба Антимонопольного комитета, передает Укринформ.

"Можно предположить, что отдельные потребители не смогли этого сделать из-за наличия определенных барьеров - угрозы от действующего продавца отключить от газа, начисление несуществующих долгов и пр. В случае наличия таких барьеров при попытке смены поставщика необходимо срочно обратиться к регулятору - НКРЭКУ. И препятствия должны быть устранены им в кратчайшие сроки", - отметили в АМКУ.

Комитет также планирует исследовать обоснованность и прозрачность формирования тарифа на распределение газа.

"На протяжении июля-декабря 2020 года мы были свидетелями роста тарифов на газораспределение в абсолютном большинстве областей. К тому же, эти тарифы существенно отличаются у разных субъектов. В случае выявления нарушений комитет заставит регулятора (НКРЭКУ, - ред.) исправить ситуацию" , - отметили в Антимонопольном комитете.

Как сообщалось, с 1 августа 2020 года в Украине начал действовать полноценный рынок природного газа для населения. Украинцы получили возможность выбирать поставщика, в том числе и по ценовому критерию. Поменять поставщика можно в кратчайшие сроки.

3 декабря 2020 года АМКУ дал поставщикам природного газа обязательные для рассмотрения рекомендации воздержаться от действий, которые могут приводить к ограничениям при изменении бытовыми потребителями поставщика природного газа, установлении цен на природный газ.