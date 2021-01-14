Правительство одобрило подписание СРП по участку Варвинскому

Кабинет Министров одобрил подписание соглашения о разделе продукции (СРП), которую будут добывать в пределах участка Варвинский.

Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"В конце прошлого года мы подписали 7 соглашений о разделе углеводородов. Инвесторы вложат более 10 млрд грн в добычу украинского газа. А государство получит не только инвестиции, но и существенную долю добытого газа", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня правительство утвердило постановление о подписании еще одного соглашения СРП - о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинский.

"Это участок в пределах Полтавской и Черниговской областей. Планируется общий объем инвестиций на уровне 1 миллиарда гривень", - отметил премьер.

Как сообщалось, 13 января правительство планировало согласовать подписание соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка Варвинская, между государством Украина и компанией "Юкрейниан Энерджи Л. Л. С." (Ukrainian Energy L. L. С.), и определить уполномоченный орган по вопросам реализации соглашения.

Соглашения о разделе продукции на семи участках углеводородов - Софиевской, Угневские, Балаклейский, Ивановской, Зеньковский, Бузовский и Берестянский - был подписан 31 декабря 2020 года. В церемонии подписания принял участие Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Согласно заключенным договорам, Украина на определенный срок передает частному инвестору право на поиск, разведку и добычу полезных ископаемых на конкретном участке. Инвестор же обязуется выполнить порученные работы за свой счет и получит за это плату в виде части продукции.