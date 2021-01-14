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Вслед за норвежцами от «Северного потока-2» отказались датчане
08:34 14.01.2021 |
Датская консалтинговая инжиниринговая компания Rambøll вышла из проекта строительства газопровода "Северный поток-2".
Об этом сообщает Politiken.
По информации издания, компания решила выйти из проекта из-за риска новых американских санкций.
Таким образом, компания не примет участия в финальной стадии строительных работ.
На официальном сайте "Северного потока-2" сообщается, что датская компания была экологическим консультантом проекта. Rambøll проводила исследования влияния газопровода на экологию и представляла отчеты об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Выход из проекта норвежской компании
Норвежская компания Det Norske Veritas GL, которая должна была сертифицировать газопровод после завершения строительства, отказалась продолжать проверку проекта.
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