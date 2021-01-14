АГРУ просит Секретариат Энергосообщества предотвратить вмешательство в работу энергорегулятора с целью отмены тарифов на доставку газа

Ассоциация газового рынка Украины (АГРУ) обратилась к директору Секретариата Энергетического Сообщества Янезу Копачу с просьбой дать объективную оценку ситуации с тарифами на распределение газа в стране и предотвратить вмешательство в работу НКРЭКУ как независимого энергорегулятора, направленное на их пересмотр и снижение, сообщила АГРУ в пресс-релизе в среду.

По изложенному в нем мнению ассоциации, с этой целью с января 2021 года в Украине проводится организованная политическая кампания с привлечением отдельных народных депутатов и заказными уличными акциями.

В ассоциации считают, что толчком к наращиванию давления стал зарегистрированный в Верховной Раде 18 декабря 2020 года проект постановления №4522 о пересмотре и снижении тарифов на распределение природного газа, утвержденных в декабре того же года.

При этом в АРГУ обращают внимание, что проект этого документа был зарегистрирован еще до окончательного утверждения тарифов.

В то же время в ассоциации настаивают на отсутствии оснований для их снижения, отмечая, что даже утвержденные тарифы не покрывают все затраты операторов газораспределительных сетей.

В частности, отмечается, что утвержденная на уровне 15,934 EUR/MWh цена газа на покрытие технологических потерь не дала операторам ГРС возможности приобрести 30 декабря 2020 года на UEEX газ для этих целей в январе 2021 года, поскольку цена ресурса в тот день достигла 18,99 EUR/MWh.

"В дальнейшем рыночные цены на газ еще выросли: во второй декаде января 2021 года они составляют около 20,20 EUR/MWh. Таким образом, действующих тарифов уже недостаточно для финансирования всех обоснованных затрат операторов ГРС", – объясняется в релизе.

В АГРУ подчеркивают: тарифы были утверждены НКРЭКУ с соблюдением процедуры их открытых общественных обсуждений с учетом аргументов и предложений всех заинтересованных сторон, а само решение стало продолжением процесса оздоровления газовой отрасли и выполнения Украиной своих обязательств перед Энергетическим сообществом и МВФ.

Вместе с тем, по мнению ассоциации, призывы к неплатежам, конфискации имущества в пользу других предприятий, безосновательному уменьшению тарифов являются незаконными и ведут к углублению газового кризиса.

"Это приведет к дефициту средств у операторов ГРС на финансирование текущей деятельности и технологических потерь, что приведет к очередному долговому кризису – наращиванию долгов по всей цепочке доставки газа, включая Оператора ГТС. Это недопустимо с учетом роли и значения Оператора ГТС для надежности транзита природного газа", – резюмирует АГРУ.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в среду, 13 января, поручил подготовить госрегулирование цены на газ для бытовых потребителей (населения) на период карантина по 6,99 грн за куб. м. Он также отметил, что правительство отрабатывает вопрос тарифов на распределение газа, "который волнует общественность".

По словам премьера, НКРЭКУ начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют наиболее высокие тарифы на распределение газа. Шмыгаль полагает, что урегулирование этого вопроса может быть разрешено с помощью Верховной Рады путем внесения изменений в действующее законодательство.

По данным НКРЭКУ, размеры тарифов на услуги по распределению природного газа, установленные регулятором на январь 2021 года, колеблются от 0,31 грн/куб м для АО "Киевгаз" и 0,35 грн/куб м для АО "Харьковгоргаз" до 2,46 грн/куб м для ООО "Газпостачсервис" и 2,55 грн/куб м для ООО "Газовик".