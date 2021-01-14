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Цену на газ перевели в ручное управление по инициативе Зеленского
17:59 13.01.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский собрал совещание Кабинета министров Украины, представителей НКРЭКУ, главы НАК "Нафтогаз Украины" и специалистов в сфере экономики, электро- и газовой энергетики, в ходе которого принято решение снижении цены на газ ниже рыночной.
Как сообщает пресс-служба главы государства, на совещании после длительного обсуждения было принято решение о снижении цены на газ ниже рыночной.
"Сегодня на совещании под руководством президента Украины достигнуто решение о введении на время карантина государственного регулирования цен на газ. Это не означает, что мы отходим от рыночного регулирования цены на газ, однако поскольку в данный момент чрезвычайно сложная ситуация с карантинными ограничениями, с COVID-19, с возможностью людей получать дополнительные доходы, соответственно, будет введено государственное регулирование. Ориентировочно сегодня некоторые облгазы продают (газ - ИФ) по цене более 10 грн. То есть с введением этого регулирования произойдет снижение цены газа более чем на 30%", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко, это решение полностью заработает уже с февраля.
"То есть с 1 февраля все потребители Украины будут платить существенно меньше за природный газ. Могу сказать, что, по нашим данным, средняя цена на газ в стране в январе была более чем 9,600 тыс. грн. Соответственно, цена будет снижена в среднем для населения Украины до 6,999 тыс. грн", - отметил Витренко.
Кроме того, премьер сообщил о наличии ряда решений по ценам за распределение газа.
"Также мы проработали это с профильным комитетом (парламента - ИФ), депутатами Верховной Рады - будем просить о принятии соответствующего законопроекта и снижении цены в сфере распределения газа и уменьшении этой абонплаты", - добавил Шмыгаль.
В свою очередь, президент подчеркнул, что реформа сохранится.
"Эти изменения - не шаг назад. Это изменения, которые нужны каждому украинцу в связи со сложной экономической ситуацией, в которой мы очутились из-за пандемии. Ограничения тарифной сетки - это идеология только карантинных мероприятий", - сказал Зеленский.
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